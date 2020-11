CCOO denuncia el col·lapse de les oficines de l’Estat a Girona

El sindicat CCOO reclama “solucions específiques” per acabar amb el dèficit “alarmant” de funcionaris que arrossega l’Estat a Girona. El sindicat, que es va concentrar ahir davant la Subdelegació del govern espanyol, critica que la demarcació és el territori català on l’Estat ha reduït més plantilla (fins al 27% en deu anys) i denuncia que l’esclat de la pandèmia ha “desbordat” serveis com el de treball (el SEPE, on ja no s’atén presencialment) o la Seguretat Social. “La gent pateix obstacles i dificultats per tenir drets que impliquen la mateixa vida”, afirma la secretària general de CCOO a Girona, Belén López.

El sindicat reclama a l’Estat que creï una borsa específica per a Girona, amb gent que estigui a l’atur, per poder cobrir aquestes “necessitats urgents” de personal. La manca de personal de l’administració de l’Estat a Girona és un problema que ve de lluny, però que s’ha agreujat amb l’esclat de la pandèmia, perquè l’allau d’ERTO i les limitacions associades amb la pandèmia a l’hora de fer tràmits s’han sumat al dèficit de funcionaris.

A Girona, a més, hi plou sobre mullat. Segons denuncia el sindicat, aquí la disminució de plantilles és “alarmant” i, de fet, és la demarcació de Catalunya on s’han perdut més funcionaris de l’Estat en els darrers deu anys. Segons dades de CCOO, el descens ha estat del 27,2% (davant el 26% de Lleida, el 22,1% de Tarragona i el 14,6% de Barcelona).

A tot plegat també s’hi suma que Girona no és una demarcació atractiva, perquè el nivell de vida és més alt que en altres territoris de l’Estat, i això frena que els funcionaris vulguin establir-s’hi. D’aquí la proposta del sindicat de crear una borsa de treball amb aturats per cobrir “amb urgència” les vacants.