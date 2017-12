Caganers del nostre pessebre

Els caganers que fabrica una empresa de Torroella de Montgrí ja fa temps que traspassen fronteres i es converteixen en possibles regals nadalencs en indrets on la tradició d’aquesta figureta de pessebre no existeix. Sembla que el caganer del president Carles Puigdemont s’està convertint en la figura estrella d’aquest Nadal, fins i tot en indrets com Madrid. A la col·lecció de caganers, que s’amplia any rere any, hi ha també el president Donald Trump, el major Trapero, Anna Gabriel, Gabriel Rufián i els Jordis. També s’hi va afegir la figura del Piuet a finals d’octubre. Les creacions s’elaboren artesanalment.