Caldran 15.000 persones a la cadena de l’1-O

La cadena humana que unirà cinc poblacions de les comarques gironines per commemorar l’1-O necessitarà uns 15.000 voluntaris. Es farà el 7 d’octubre i passarà per alguns dels col·legis electorals on hi va haver càrregues policials pel referèndum. L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) vol omplir el recorregut de 15 quilòmetres des de Sant Julià de Ramis fins a Aiguaviva, passant per Sarrià de Ter, Girona i Vilablareix. “L’inici serà al primer col·legi que va viure la repressió, a Sant Julià de Ramis, i el final a Aiguaviva, on a la tarda les forces policials van estroncar un dinar popular i van llançar gasos lacrimògens”, ha explicat el coordinador de l’ANC al Gironès, Joan Carles Bonet. Fins ara s’hi han inscrit unes 1.500 persones, a través de la pàgina web Femnevia.assemblea.cat.

Adrià Puntí hi actuarà

A Aiguaviva hi haurà un berenar-sopar groc que posarà el punt final a la jornada. Segons ha detallat Bonet, hi haurà parlaments de personalitats que ja han confirmat la seva assistència, com la presidenta de l’ANC o els alcaldes de les cinc poblacions per on passarà la via. A més, també hi haurà actuacions de Jordi Pesarrodona, Titot o Adrià Puntí. La cadena humana estarà dividida en 27 trams. En paral·lel a la cadena humana, ràdios municipals de diferents poblacions de la demarcació faran un programa conjunt en directe: Llagostera, Cassà, Sarrià de Ter, Salt, Sant Gregori, Celrà i Vilablareix.