“Cambra d’arrel” de Criatures

EL DUET CRIATURES reprèn la música en directe a l’auditori Josep Viader de la Casa de Cultura de Girona després de la pausa cultural a causa de la segona onada de covid. Demà divendres, a les 20 h, el duet, format per Ivó Jordà (gralla) i Marçal Ramon (acordió diatònic) presentaran el seu segon treball, Praxinoscopi, en què segueixen treballant per portar la gralla i l’acordió diatònic a la música de cambra, el que ells han anomenat “cambra d’arrel”. El nou treball inclou un repertori amb músiques d’un gran arrelament al nostre país, com és el cas de la sardana Sant Martí del Canigó, de Pau Casals, i composicions dels dos membres del duet amb la producció del saxofonista Dani López. Les entrades costen 3 euros i l’aforament és limitat per garantir la distància de seguretat.