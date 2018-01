Caminades pels presos

Aquest diumenge diverses marxes ciutadanes confluiran a les 12 h a l’avinguda Jaume I de Girona, davant de la delegació del govern espanyol, per demanar l’alliberament dels representants electes i dels líders de les entitats ciutadanes que encara són en presó preventiva. A les 9 h sortirà una comitiva a peu des de Vilablareix en direcció a Sant Roc. Mitja hora després també hi ha convocada una marxa a peu a Aiguaviva amb destí a Sant Roc. Des de Bescanó, i seguint el carril bici, la comitiva sortirà a les 10 h del matí. A Celrà hi ha convocada una marxa a peu des de la plaça de l’Església per pujar a Sant Miquel i, des d’allà, baixar fins a la convocatòria de Girona. També hi ha prevista a Celrà una marxa amb cotxes cap a Girona que sortirà a les 11.30 h de l’aparcament de l’estació.