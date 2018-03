Campllong mostra la feina al camp a la seva Fira de Primavera

Donar a conèixer la feina del camp i la vida de pagès és un dels objectius de la Fira Comarcal de Primavera de Campllong, que se celebrarà els dies 7 i 8 d’abril, amb tota mena d’activitats, exhibicions i concursos per viure en família. La d’aquest any serà la 36a edició d’una fira que s’ha convertit en un aparador de l’activitat econòmica i social del municipi i dels municipis agrícoles i ramaders de la comarca del Gironès. A més de vendre’s productes artesanals, i relacionats amb l’agricultura i la ramaderia, la fira proposa una trentena d’activitats. S’espera que el nombre de visitants superi les 30.000 persones que en les últimes edicions han passat per la fira de Campllong.

Fira multisectorial

La denominada fira multisectorial és considerada el motor de la mostra de Campllong. S’hi exhibeixen les novetats de sectors com l’agricultura, ramaderia, serveis, alimentació, indústria, jardineria, construcció, mobles i decoració i motor.

Entre les activitats programades destaquen concursos de tota mena, com el morfològic de vaques de raça frisona, que tindrà lloc des dels inicis de la fira, el concurs de treball amb ramat i gos d’atura català, el concurs de paletes, el de ratafia i el de munyir a mà.

Com en anys anteriors, la fira comptarà amb un espai destinat a activitats infantils i juvenils. Tots els nens de fins a 12 anys podran adquirir un braçalet a un preu de 6 euros que dona accés il·limitat durant tot el dia a la zona de jocs. Durant el cap de setmana es podrà visitar el Museu del Camp de Campllong, on, per un euro, es podrà anar amb un trenet que farà el recorregut des del recinte firal fins al museu.