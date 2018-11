Cançons llatinoamericanes

AMB EL TÍTOL Mots. Cançons d’amor i desamor, el grup format per Jaume Fulcarà (guitarra), Tati Cervià (veu), Toni Pujol (contrabaix), Iñaki Caparrós (guitarra i veus) i Adrià Bauzó (vents) oferirà demà a partir de les vuit del vespre a l’Auditori Viader de la Casa de Cultura de Girona un concert integrat per cançons d’autors llatinoamericans. A part dels anunciats amor i desamor, les cançons que interpretaran tenen com a fil conductor la soledat, l’enyor i fins i tot la ironia i l’humor. En aquestes cançons la lletra hi juga un paper protagonista. Entre els autors dels quals s’interpretaran peces hi ha María Grever, Marta Valdés, Kevin Johansen, Pedro Guerra i Natalia Lafourcade. El preu de l’entrada és de 3 euros.