Carnaval, dies de disbauxa

MOLTES POBLACIONS gironines es vestiran de Carnaval a partir d’aquest cap de setmana. Platja d’Aro, una de les ciutats on el Carnaval és més multitudinari, ha programat la gran Rua de Carrosses i comparses per a aquest dissabte i l’Enterrament de la Sardina per al dimecres 14. A la Bisbal, aquest dissabte es farà un Carnaval popular amb cercavila, xocolatada i animació infantil. La Rua de Carnaval desfilarà pels carrers els dies 13 i 17. El mateix 17 se celebra la festa de Carnaval amb Txarango, entre altres grups. A Roses, 3.279 persones i 70 colles desfilaran durant les passades del Carnaval divendres, dissabte i diumenge. A Sant Feliu de Guíxols, la Rua desfilarà demà, i fins al dia 14 se celebren activitats com el sopar de colles i el ball del tongo.