La 18a edició del Cartellà Rock (Escoles de Cartellà, Sant Gregori, dissabte, 23 h) ha recuperat el grup The Cartellà Rock Band (a la imatge durant un dels assajos) per celebrar la seva majoria d’edat. Els acompanyen al cartell Silverflame i Zepp Mood. La macrobanda The Cartellà Rock està formada per vint músics de diverses formacions gironines que interpretaran una selecció de grans temes de la història del rock. El festival musical està organitzat per l’associació Le2X. Silverflame presentarà el seu primer disc, First Flight. Zepp Mood és una nova banda, formada per músics amb llarga trajectòria, que es dedica principalment a versionar els èxits de Led Zeppelin. L’entrada al concert és gratuïta i hi haurà servei de bar.