La Casa Azul obre el Black

El grup de Guille Milkyway, La Casa Azul, protagonitza un dels primers concerts (La Mirona, divendres, 22 h) del Black Music Festival, amb pop addictiu i bases ballables; Falciots Ninja seran els teloners. L’endemà (La Mirona, 23 h) s’ha programat l’actuació dels francesos Deluxe, una barreja de pop electrònic, swing, jazz, funk i soul; atents a les coreografies. Com a teloners, el grup Morgan. Diumenge és el torn del tribut a Aretha Franklin (Auditori de Girona, 19 h), amb els grans èxits de la reina del soul interpretats per l’escena musical gironina, amb els seus joves talents i la Black Music Big Band. També s’ha programat el Rise Up Sound System dissabte, de les 12 h a les 24 h, a Domeny, i una batalla de DJ a les 12 h a la plaça de Bell-lloc de Girona.