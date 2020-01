Casasses i Sunyol, entre els autors convidats a l’Ara Poesia

La nova edició d’Ara Poesia, que tindrà lloc entre l’1 de febrer i el 7 de març a la Casa de Cultura de Girona, presenta un programa heterogeni i divers amb propostes poètiques que tenen com a protagonistes autors novells, com Maria Sevilla, Guim Valls i Raquel Santanera, i autors ja consolidats, com Enric Casasses, Víctor Sunyol, Josep Pedrals i David Caño, entre més.

La inauguració del festival, l’1 de febrer, anirà a càrrec de les gironines Maria Cabrera i Irene Fontdevila. Cabrera, acompanyada al piano per Fontdevila, revelarà els versos del seu poemari La matinada clara a l’espectacle Vladivostok.

El 19 de febrer hi haurà la taula rodona De la poesia a la narrativa, en què els escriptors Jaume C. Pons Alorda, Eva Baltasar i Irene Solà conversaran amb Mita Casacuberta sobre els límits dels gèneres literaris. El 22 de febrer, el poeta Enric Casasses, acompanyat de la veu de la soprano Maria Mauri i del compositor Daniel Ariño al piano, oferirà el recital poètic i musical El nus la flor. Un altre poeta consolidat, Víctor Sunyol, presentarà el text inèdit Hic a l’espectacle Hic et nunc (ara i aquí), el 27 de febrer, acompanyat del músic i compositor Pere Norrès.

Una de les apostes més arriscades del festival és la de tres poetes joves i de gran talent al recital titulat Copy-paste (6 de febrer), en què Maria Sevilla, Guim Valls i Raquel Santanera mantindran un diàleg poètic a tres veus.

Com a cloenda, el 7 de març es farà un vermut poètic en què els espectadors podran participar en el Poetry Slam, una trobada amb la poesia oral contemporània. Per al públic familiar, Ara Poesia presenta dos espectacles, Piscina poesia (9 de febrer), que combina titelles i poesia, i Quan les paraules fan música (5 de març), un taller per jugar i experimentar amb el ritme.