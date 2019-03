Antiga capital del comtat d’Empúries, la vila de Castelló d’Empúries conserva nombrosos vestigis del seu passat medieval. Al nucli antic, en un entramat de carrers estrets, hi ha edificis d’interès històric, com el Palau dels Comtes, el convent de Sant Domènec, la presó medieval o la magnífica Basílica de Santa Maria, coneguda com la catedral de l’Empordà.

Dibuix i text: Palmira Bea (UrbanSketchers Girona)