Castelló s’aboca en el Terra de Trobadors

L’època en què el comte Ponç Hug IV va governar el comtat d’Empúries és l’eix de la 28a edició del festival Terra de Trobadors de Castelló d’Empúries, que comença avui i que durarà fins diumenge. A més dels anys de l’anomenat comte trobador, el poeta i dramaturg Carles Fages de Climent en serà el coprotagonista, amb motiu de la celebració de l’Any Fages de Climent. Així, Castelló vol reivindicar les arrels castellonines de Fages de Climent.

En aquesta edició s’han programat 220 activitats, més que cap altre any, i el festival creix en espai i en qualitat. El mercat medieval passarà de 80 a 120 parades i l’expansió es farà cap a la zona del pont Vell, on es portaran diverses activitats amb l’objectiu d’oxigenar el centre històric de la població. Les entitats locals continuen tenint un paper cabdal en el festival, que aquest any tindrà en el concert del grup alemany de música neomedieval Corvus Corax un dels plats forts. A Castelló presentaran el seu últim treball.