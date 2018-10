La Catosfera se cita a Girona

La Catosfera és un cicle de debats i xerrades sobre el món d’internet i la comunicació que celebra la desena edició, des d’avui fins dissabte, a l’Auditori Josep Irla de Girona. Es recordarà l’impacte que va tenir l’1 d’Octubre en tres taules rodones: sobre periodisme, censura a internet i drets civils i xarxes socials. Hi ha citats periodistes com Ariadna Oltra, Quico Sallés, Mariola Dinarès, Neus Tomàs o Jordi Borràs. El gruix de les jornades serà dissabte, amb cinc taules rodones: feminisme, drets civils, gastronomia, joves i música. A la taula de gastronomia hi participarà Trinitat Gibert, del diari ARA, que és un dels mitjans oficials de la trobada. També figura en la nòmina de les desenes de participants Arnau Tordera, del grup Obeses, que serà a la taula rodona de música.