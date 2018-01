Cauen les donacions de sang per l'epidèmia de grip

El Banc de Sang i Teixits ha posat en marxa un sistema per avisar als donants quan es faci servir la seva bossa de sang per "salvar vides". Els responsables de l'organisme han implementat aquest servei, que es va endegar fa un any i mig a Suècia, amb l'objectiu que els participants sàpiguen quan s'utilitza la seva sang.

La directora del Banc de Sang a Girona, Anna Millán, ha ressaltat que la iniciativa vol reforçar la idea de que la sang a Catalunya va "de vena a vena". I és que després de les festes de Nadal les reserves tendeixen a baixar.

Enguany, "l'epidèmia de grip" ha propiciat un descens de fins al 15%. Per això, un any més tornaran a celebrar la marató de donants, que es farà del 12 al 19 de gener als principals hospitals catalans.

Aquest 2018 s'ha triat com a fil conductor "l'experiència de la donació" basant-se en les caixes d'experiències. L'objectiu és que els donants la regalin als seus coneguts perquè també s'animin a col·laborar.