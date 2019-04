Cinc dies de Sismògraf a Olot

L’11a edició del Festival Sismògraf comença avui a Olot i fins dilluns programa una quarantena d’espectacles de dansa contemporània. Enguany el festival està molt centrat en creadors nascuts als anys 90 i que busquen consolidar-se en un panorama complex. Cal dir que la jornada de divendres està dedicada als professionals del sector. El festival abasta tota la Garrotxa i aposta també per espectacles als carrers de la ciutat i enmig de la natura, tot i tenir com a espais escènics habituals el Teatre Principal o el Torín, tots dos d’Olot. El cràter del volcà Montsacopa i un autobús seran els escenaris més sorprenents. Hi passaran artistes i grups molt diversos, com Léxico Project Collective, el col·lectiu escènic Hotel i Alejo Levis o Labuena Compañía.