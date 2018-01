Cinc segles de música en dos dies

Qui es va apropar, aquest cap de setmana, a la Sala Montsalvatge, va poder escoltar música de Vivaldi (segles XVII i XVIII), Brahms (XIX), Britten (XX) i Guinovart (XX-XXI). La música dita 'clàssica' (terme a vegades massa imprecís) segueix viva aquest 2018 a Girona, concretament a l'Auditori, que de forma regular ens proporciona una oferta amb formacions simfòniques de qualitat.

La primera de l'any a visitar-nos, dissabte 27 de gener, va ser l'Orquestra de les Illes Balears, sota direcció de Pablo Mielgo, que debutava en un concert d'entrada gratuïta (amb 'preu emocional', una altra forma de dir taquilla inversa) el Rèquiem d'Albert Guinovart. El compositor barceloní, nascut el 1962, ja va ser artista resident a la Devesa el 2014 i manté l'hàbit d'estrenar amb certa regularitat noves composicions a la nostra ciutat.

La peça comença de forma inusualment diàfana per una missa de difunts, però va pujant gradualment de càrrega dramàtica, de la qual el Cor Jove de l'Orfeó Català va encarregar-se a l'alçada. Els solistes -la soprano Marta Mathéu i el baríton Josep-Ramón Olivé- també van produir bones prestacions, per molt que les seves parts siguin força diferents: més properes al format cançó, les del segon, molt més líriques, quasi 'goreckianes', les de la primera. A l'escenari també es donava la simpàtica presència del petit Ferran Quílez, de l'Escolania de Montserrat, amb diferència el més ovacionat pel públic, que malgrat que no omplia tota la platea.

En el concert també vam poder escoltar la Simfonia nº2 de Johannes Brahms (1833-1897), una obra amb prou varietat de textures, però en general amb una atmosfera solar, apol·línia, i amb ressonàncies gens dissimulades de Beethoven. Ja se sap que Brahms era més un academicista que un innovador, no com el seu coetani Anton Brucker (1824-1896). Tot i això, Brahms sembla estar de moda i tornarem a escoltar-lo el proper 11 de febrer a l'Auditori, per mà de GIOrquestra, que lluirà llur Simfonia nº4. També hi haurà creacions seves als dos recitals d'Ibercamera de febrer (dies 18 i 25).

I precisament, l'actuació inaugural de l'11a temporada Ibercamera a Girona va ser aquest diumenge 28, amb el consort Forma Antiqva, una de les formacions més prestigiades de l'Estat Espanyol a l'hora de recriar música barroca amb instruments d'època. Fundada i dirigida pels germans Pablo, Daniel i Aarón Zapico, els tres presents a l'escenari, el conjunt asturià ens va portar un programa centrat en Antonio Vivaldi (1678-1741). Malgrat una certa mala publicitat, guanyada certament degut a la seva extrema popularitat, el venecià és un compositor capaç d'expressar emocions vitals de forma intensa. La seva música exhala una extraordinària puresa, sobretot quan tocada per intèrprets capacitats com era el cas, tot i que a escala estructural i harmònic es revela francament repetitiva. Sàvia per tant la decisió dels Zapico d'incloure una peça del segle XX, concretament del britànic Benjamin Britten (1913-1976). Es tractava de la brillant i elegíaca 'Simple Symphony' per a cordes, que precisament integra molts elements inspirats en el barroc, per tant tampoc representava un tall abrupte amb la resta del programa. Això sí: mentre el format reduït de l'ensemble funcionava perfectament per les composicions vivaldianes, l'obra de Britten a nivell sònic potser requeria més desplegament. La veritat és que l'execució va ser enèrgica, amb els músics que tocaven dempeus molt entregats, quasi com si fossin una banda d'indie folk, que tot al final es toca.

Just abans dels bisos, el director i clavicembalista Aarón Zapico va fer una al·locució sentida, rememorant que Forma Antiqva ja havíem utilitzat la Montsalvatge per algunes de les seves gravacions i que tot el grup se sentia molt còmode i agraït respecte a l'interès dels gironins, que d'aquesta vegada sí van omplir la sala. Esperem que així continuï.