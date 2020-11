El Circ Raluy actua a les xarxes

EL CIRC RALUY oferirà aquest diumenge, a les 17 h, una funció en directe retransmesa per les xarxes socials per compensar tots els infants que no hi han pogut anar durant les Fires de Sant Narcís de Girona. El circ va muntar la seva carpa a la zona de la Copa de la capital gironina el 22 d’octubre, però va haver d’anul·lar les funcions a causa de les restriccions sanitàries. Ara, els seus responsables han decidit engegar la campanya Cap nens sense circ a Fires! amb la representació de diumenge. Les germanes Niedziela i Emily Raluy han assegurat que el seu propòsit és “mantenir l’esperit i la il·lusió pel circ”, tot i la situació sanitària. El Raluy tenia previst fer a Girona vint representacions del seu últim espectacle, Todo (Lo)cura, entre el 22 d’octubre i el 8 de novembre.