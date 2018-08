Clam contra l'amenaça urbanística a la Costa Brava

"Ni un pam més de ciment al nostre litoral". Amb aquest lema ha nascut la plataforma SOS Costa Brava, integrada per 18 entitats ecologistes per lluitar contra una vintena de projectes urbanístics que permetran aixecar a la Costa Brava fins a 2.250 habitatges nous, un nou càmping, 200 amarradors, 80 naus industrials i prolongar la C-32 entre Blanes i Lloret de Mar.

La nova entitat ha presentat un manifest amb una quinzena de demandes a les administracions públiques, i ha engegat una campanya per recaptar els diners que necessiten per intentar aturar set dels projectes que es volen desenvolupar. "La Costa Brava està sobreexplotada, no hi ha prou sòl ni prou aigua per continuar degradant el territori de manera contínua i ha arribat el moment de dir prou", ha deixat clar l'advocat de la plataforma, Eduard de Ribot.

En aquest sentit, reclamen a la Diputació i als 70 ajuntaments que han donat suport al projecte per declarar la Costa Brava com a Reserva de la Biosfera, que aprofitin per "impulsar totes les mesures de preservació del litoral". "¿Com pot ser que Pals doni suport a la candidatura, si vol construir un miler d'habitatges més arran de costa? I Begur, ¿com pot sumar-s'hi si està urbanitzant la cala d'Aiguafreda amb 200 nous habitatges?", s'ha preguntat irònicament l'advocat.

La nova plataforma ha obert una nova pàgina web, 'www.soscostabrava.cat', on qualsevol persona i entitat pot adherir-se al manifest i contribuir a la campanya de recaptació de fons.

Entre la vintena de projectes planificats al litoral gironí, les entitats que integren SOS Costa Brava han començat a lluitar contra set:

Cap Ras, Super-Fener i Roses 2 de Llançà (Alt Empordà)

Volen construir uns 200 habitatges nous entre els tres sectors. A més, al de Roses 2 estan previstos uns 40 habitatges en un terreny forestal situat entre el Parc Natural del Cap de Creus i la primera línia de mar.

Pla parcial de Rodors - Roca Blanca de Pals (Baix Empordà)

Volen desenvolupar més d'un miler d'habitatges nous als paratges dels Jonquers, Puig Pedrós, Interpals, Rodors i Pals Mar. Segons la plataforma, "és el màxim despropòsit urbanístic en tràmit de la Costa Brava.

Urbanització cala d'Aiguafreda de Begur (Baix Empordà)

En 70 hectàrees de terreny forestal, volen aixecar 265 habitatges nous i 3 hotels en el darrer tram pràcticament verge de Begur. L'ajuntament ha aprovat la finalització de les tasques d'urbanització d'aquesta zona perquè els propietaris puguin aixecar les edificacions.

Pla especial urbanístic dels Jardins de Cap Roig a Mont-ras i Palafrugell (Baix Empordà)

Preveu la construcció de 1.550 metres quadrats de sostre i quatre nous volums edificables en sòl no urbanitzable de protecció especial al Castell - Cap Roig. Inclou un auditori soterrat, una sala polivalent, un edifici de dues plantes als antics hivernacles i la possible ampliació de l'embarcador i la barraca de la cala d'en Massoni.

Urbanització de la Pineda d'en Gori de Palamós (Baix Empordà)

Estan construint tres nous edificis per a 72 apartaments de luxe a primera línia de mar, ocupant bona part de la Pineda d'en Gori, situada al costat de l'espai protegit de la platja de Castell.

Urbanització de la Cala Morisca de Tossa de Mar (la Selva)

Han recuperat el pla parcial dels anys 90, que preveu executar prop de 80 noves parcel·les edificables amb habitatges unifamiliars i afecta la Cala Morisca i comporta la destrucció de set hectàrees de suredes d'interès natural.

Prolongació de la C-32 entre Blanes i Lloret de Mar (la Selva).

Es va reprendre la tramitació del projecte de prolongació de la C-32 fins a Lloret de Mar, però, gràcies a la pressió de les entitats ecologistes i veïnals, està sota suspensió cautelar per part dels tribunals.