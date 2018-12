Comerç i jocs a Camprodon

COM A PRELUDI de les festes de Nadal, el municipi de Camprodon celebra l’anomenada Fira de la Puríssima, que els dies 6, 7 i 8 de desembre omple d’activitats els carrers i places de la població. El programa inclou un mercat solidari, parades de venda de productes artesans (la majoria fets a la vall de Camprodon), propostes lúdiques -com una pista de gel i un parc infantil de Nadal-, presentacions de llibres, visites guiades pel municipi i pels voltants i l’actuació del grup Macedònia, entre d’altres. La Fira es clourà dissabte amb l’espectacle de foc dels Diables de l’Onyar i ball a la plaça de l’1 d’Octubre. Per a l’Ajuntament, la cita és una oportunitat per promocionar la indústria, el comerç i els productes de la vall de Camprodon.