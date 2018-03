Complementarietat entre ports, en lloc de rivalitat

“Si una setmana Barcelona bat rècords de creuers segurament també serà una setmana de xifres satisfactòries al Port de Palamós”, indica el president de Ports de la Generalitat, Ricard Font, que destaca que en l’aposta per enfortir els ports de la Costa Brava com a receptors de creuers “no s’hi ha de veure tant una competitivitat amb els de Barcelona o Tarragona sinó una complementarietat”. En el mateix sentit s’expressa l’alcalde de Palamós, Lluís Puig, en relació amb els dos ports de la Costa Brava que reben creuers. “Entre Palamós i Roses hi ha complementarietat i no rivalitat”, indica Puig, que afegeix que els dos ports, per separat, “tindrien menys força”.

Ricard Font afegeix que els dos ports del litoral gironí constitueixen una “oferta molt diferenciada” entre ells i també respecte al Port de Barcelona, que és més un port base que un port escala.

Excursions a terres gironines

Per als creueristes que fan parada a Palamós i Roses, la prioritat de les seves visites ja no és Barcelona, sinó les comarques gironines i la ciutat de Girona, segons es desprèn de les dades de la temporada passada. Entre les excursions que els creueristes van contractar amb més freqüència destaquen les visites a les poblacions de Pals i Peratallada, al Baix Empordà; a la ciutat de Figueres, amb visita al Museu Dalí, i a la zona del cap de Creus, amb entrada per a la casa de Dalí a Portlligat. També es van demanar rutes als municipis de Tossa i Lloret de Mar, a la comarca de la Selva.

El fet que els creuers a la Costa Brava no es concentrin únicament als mesos de plena temporada d’estiu contribueix a desestacionalitzar el turisme no només a les poblacions on hi ha el port, sinó també als municipis que els passatgers escullen per fer-hi les seves excursions.

Per al responsable de Ports de la Generalitat, la visita d’unes hores a aquestes destinacions turístiques d’aquests passatgers resulta positiva per al sector turístic, perquè “fan despesa i perquè poden convertir-se en futurs clients”. “Si els agrada el que han vist en poques hores, és molt probable que tornin durant les properes vacances per estar-hi més dies”, indica Font.