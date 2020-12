Compres contra el covid

El CENTRE COMERCIAL ESPAI GIRONÈS de Salt ha iniciat la campanya solidària que fa anualment, i que en aquesta ocasió dedica a la lluita contra el covid, amb una donació al projecte de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) per desenvolupar una nova teràpia que eviti l’accés del virus als pulmons. Per cada targeta regal de 30 euros o més que es compri a l’Espai Gironès, el centre comercial en regalarà una de 10 euros, i anirà sumant per cada compra 5 euros al projecte de recerca. El repte és fer una donació de 10.000 euros. Actualment a l’Espai Gironès només hi ha oberts els establiments considerats essencials, els que tenen sortida a fora i els cinemes. El centre espera poder obrir aviat al 100% per salvar la campanya de Nadal.