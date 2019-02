Concert benèfic per als nens amb neuroblastoma

L’Auditori Viader de la Casa de Cultura de Girona acollirà el 28 de febrer un concert benèfic a favor de l’associació NEN, que agrupa familiars de nens afectats per neuroblastoma, un tipus de càncer infantil que es forma al sistema nerviós. El concert anirà a càrrec de Mariona Camats al violoncel i Eudald Buch al piano, i el preu de les entrades serà de 10 euros.

Albert Piñeira, vicepresident segon de la Diputació de Girona i president delegat de l’àrea de Cultura, indica que, amb la cessió de l’espai de la Casa de Cultura per acollir el concert, la Diputació vol aportar “el seu granet de sorra per ajudar a difondre aquesta malaltia i donar suport a l’associació de familiars de nens afectats”.

Aquesta associació, segons explica el seu president, Joaquín Molí, té com a objectiu “proporcionar l’ajuda i la informació necessàries per afrontar el diagnòstic i el procés de la malaltia en les famílies”. “També informem els afectats dels avenços científics que es produeixen sobre aquesta malaltia, sobretot els relacionats amb els nous tractaments i les noves opcions terapèutiques. En definitiva, volem col·laborar i estimular, econòmicament i socialment, la investigació encaminada a la cura de la malaltia”, afegeix Molí. Anna Clara, membre de l’entitat, destaca la necessitat de recaptar fons per a la investigació d’aquest tipus de càncer. Sense la investigació estem perduts”, indica. La causa del neuroblastoma encara és desconeguda.