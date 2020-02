Construir una ciutat infinita

A PARTIR DE MATERIALS de rebuig industrial, principalment fusta, la proposta La città infinita pretén aixecar una instal·lació artística de 250 m² sota l’espectacular Cúpula del DOR Museum, a la Fortalesa de Sant Julià de Ramis. Es tracta d’una performance lúdica, participativa i sostenible per construir un nou concepte de ciutat on poden participar petits i grans. Tindrà lloc dissabte, 8 de febrer, en diverses sessions de matí i tarda. A cadascuna de les sessions hi poden participar 120 persones, que tindran l’oportunitat de posar el seu granet de sorra en aquesta peculiar instal·lació artística. Cada sessió té una durada aproximada d’una hora i mitja. La inscripció, al preu de 6 euros, es pot fer a https://tiquets.dormuseum.com.