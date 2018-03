Un tuit del Servei de Biblioteques de Girona ha causat un bon rebombori a les xarxes socials, fins al punt que va ser retirat al cap de pocs minuts de ser publicat. El motiu, que alguns tuitaires van començar a titllar-lo de masclista. El missatge deia: “Si el llibre que busqueu està en préstec, podeu reservar-lo i us avisarem quan el retornin. Però també podeu demanar al personal que us proposi una alternativa”. El missatge s’il·lustrava amb una foto on un noi s’interessava per una noia aparentment amb molta demanda mentre en deixava de banda una altra que estava lliure. ¿Gracieta innocent o tòpica cossificació de la dona? El que queda clar és que més d’un usuari de les xarxes socials hi va veure un clar missatge masclista i així ho van expressar amb tuits de denúncia, que el servei va considerar oportú atendre.