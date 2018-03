La Costa Brava preveu un any rècord en turisme de creuers

El turisme de creuers va adquirint cada vegada més importància a la Costa Brava, i aquest any, si es compleixen les previsions, viurà un any històric. Segons Ports de la Generalitat, aquest 2018 passaran 57.000 passatgers pels ports de Palamós i de Roses i s’hi faran 62 escales. Aquesta xifra representa un increment d’un 26% en el nombre de turistes i d’un 35% en el nombre d’escales respecte a l’any passat, que ja va suposar un rècord històric des que el 1999 van començar a arribar creuers als ports de la Costa Brava.

Per primera vegada se superarà el llindar de les 60 escales i 17 línies de creuers visitaran els ports de la Costa Brava, un 55% dels quals són de luxe. L’estimació de l’impacte econòmic directe que generarà és de 3,8 milions d’euros, una xifra que surt d’un estudi del sector, que calcula que cada passatger que desembarca gasta una mitjana de 62 euros, mentre que cada tripulant en gasta 23. En aquestes dades no es computa la despesa vinculada al vaixell en concepte de serveis portuaris, que és de 6 euros per passatger.

“Els primers creuers a la Costa Brava van començar a arribar l’any 1999 i la primera temporada vam tenir 900 passatgers”, va assenyalar Ricard Font, president de Ports de la Generalitat, en la presentació de la nova temporada, per posar en context les dades de la nova temporada i palesar l’evolució del sector en aquestes dues dècades. “Això és bo per a la zona però també per a tot el país”, va afegir. El també secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat creu que “alguns no ho voldrien” però que les previsions per a la temporada turística “són bones”.

Palamós, líder en ports petits

A Palamós la temporada començarà diumenge vinent i acabarà el 7 de desembre, període en què rebrà més de 47.000 passatgers en 49 escales. Aquestes xifres representen un increment d’un 11% i d’un 17%, respectivament, i contribueixen a reforçar el seu paper de lideratge en la categoria de port petit en el Mediterrani occidental. Els mesos de més afluència de creuers seran el maig -amb onze escales-, el juny i l’octubre -amb vuit cadascun.

El 51% de les companyies que faran escala a Palamós són de categoria estàndard, amb vaixells amb capacitat per a més de 1.200 passatgers, mentre que el 49% restant són companyies de luxe i premium, els vaixells de les quals tenen una capacitat inferior als mil passatgers.

“Que el turisme de creuers vagi creixent i aquest any marqui un nou rècord és una molt bona notícia per a nosaltres”, afirma Toni Bachiller, president de l’Associació per al Foment Empresarial del Comerç i Turisme de Palamós (Fecotur). “El turisme de creuers, juntament amb la gamba de Palamós i la Christmas Race, són els tres pilars més importants per a la promoció de Palamós”. “Ser una escala en les línies de les companyies de creuers potser no té tant un retorn directe sinó més aviat indirecte. Ens situa en el mapa i pot ajudar que alguns turistes que ens coneixen per haver-s’hi aturat un dia amb el creuer en un futur ens visitin amb més tranquil·litat”, opina Bachiller.

Més enllà de baixar a fer el cafè

El president de Fecotur creu que la visita de creueristes ajuda a desestacionalitzar la temporada, perquè el gruix dels creuers arribarà a la primavera i a la tardor, però veu molt positiu que també n’arribin en plena temporada turística. “Tenir un port on hi hagi creuers fa turisme, és com tenir un quadre, una postal més de la població”, considera.

Amb tot, per a Bachiller és fonamental, per ajudar al creixement del turisme de creuers, que el port de Palamós obtingui l’autorització per ser frontera Schengen. “Això farà que el creuerista pernocti al municipi i que el consum sigui real. Perquè ara el turista teòricament és vuit hores a la població. Però en molts casos el que hi fa és un cafè. Puja a un autocar, va al Museu Dalí de Figueres, a visitar el Barri Vell de Girona i torna al creuer -diu-. Si Palamós és port Schengen, hi haurà navilieres que s’instal·laran al municipi i això ajudarà a crear llocs de treball”. Per això, insta l’Ajuntament a insistir. “Treballem conjuntament, nosaltres ens hem posat al capdavant i si hem de fer un paper, el fem”, diu.

En aquest sentit, Font va dir que el juliol de l’any passat van enviar a la Delegació del govern espanyol el projecte que recollia tots els seus requeriments, però encara no han rebut resposta. Segons el president de Ports de la Generalitat, tan bon punt arribi el vistiplau del govern espanyol es podran licitar les obres. Concretament, l’Estat ha requerit fer un vestuari per a la policia a l’estació marítima i habilitar nous espais a la zona de retinguts. La inversió necessària és de 150.000 euros.

Dades rècord a Roses

La temporada a Roses durarà sis mesos, començarà el 6 de maig i acabarà el 24 d’octubre. La previsió és de 9.500 passatgers i 13 escales, unes xifres que multiplicaran per quatre el nombre de passatgers i per tres el nombre d’escales. La població de l’Alt Empordà batrà els seus rècords i aconseguirà posicionar-se en el sector. L’octubre serà el mes de més afluència, amb quatre escales, seguit de juliol i setembre, amb tres. Les línies de creuers que visitaran Roses són majoritàriament de luxe i premium, que sumen un 60%, mentre que les estàndard seran el 40%.

Per al president de l’Associació de Comerciants i de l’Estació Nàutica de Roses, Miquel Gotanegra, el fort increment de passatgers i escales de creuers previst per a aquest any “és una molt bona notícia per a la població”. Fins ara, segons Gotanegra, les xifres de creueristes que arribaven a la població “eren anecdòtiques”, però la previsió de 9.500 passatgers per a aquesta temporada, bona part dels quals arribaran en creuers de luxe o premium, ha fet que els sectors del comerç i del turisme hagin començat a plantejar-se quines mesures poden emprendre per comunicar a aquests visitants l’oferta de la qual poden gaudir durant les hores que faran estada al municipi. “S’ha fet la feina de fer arribar tots aquests nous passatgers i ara cal saber-ho aprofitar”, indica Gotanegra. Aquesta qüestió s’abordarà en les pròximes reunions de l’associació, que aplega 200 empreses relacionades amb el turisme de Roses, des del comerç fins a la restauració, les activitats de lleure o la nàutica, entre d’altres.

Atraure grans eslores

L’increment de creuers a Palamós i Roses per a la temporada 2018 s’ha aconseguit gràcies a la fidelitat de les companyies que han apostat novament per la Costa Brava i a les noves línies que s’hi han afegit. Des de la Generalitat es destaca la feina de promoció que han fet els ports de Palamós i Roses i la seva destinació als fòrums més importants internacionals i estatals sota la marca Costa Brava Cruise Ports. En el marc d’aquesta promoció, Palamós i Roses estaran presents la setmana vinent, del 5 al 8 de març, a la fira més important del món en el sector dels creuers, la Seatrade Cruise Global, a Florida, els Estats Units, i també a la Seatrade Med, que se celebrarà al setembre a Lisboa, Portugal.

Un dels objectius que s’ha marcat ara l’àrea de Ports de la Generalitat, i que es promourà a través de les fires, és que els ports de la Costa Brava puguin rebre vaixells de gran eslora. El Patronat de Turisme de la Costa Brava ja ha preparat un catàleg de serveis que ofereixen els ports del litoral gironí per a vaixells de gran eslora, que, segons Ricard Font, ara passen de llarg però que podrien fer estada durant unes hores en un port de la Costa Brava.