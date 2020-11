Creix la modalitat virtual De les parelles lingüístiques

El confinament ha fet créixer considerablement la modalitat virtual del programa Voluntariat per la Llengua. A causa de les restriccions a la mobilitat i les activitats presencials, es prioritza la modalitat virtual del programa, que forma parelles lingüístiques. Aquesta edició ha començat amb gairebé 100 parelles lingüístiques gestionades des del Centre de Normalització Lingüística de Girona. És un increment molt important respecte a edicions anteriors, quan en tot un curs es formaven una vuitantena de parelles lingüístiques virtuals.

Durant la primavera, amb un confinament sever, el nombre de parelles lingüístiques virtuals va viure un increment molt important, ja que es podia fer còmodament des de casa.

Des d’arreu del món

Aquest augment d’interès per la modalitat continua creixent. Voluntaris i aprenents fan les videotrucades des de qualsevol racó de món. Molts participants destaquen la importància de poder mantenir el contacte amb el català des dels seus llocs de residència. Els aprenents que viuen fora de Catalunya van agrair l’oportunitat de poder seguir connectats al català, ja que molt sovint la parella lingüística és l’únic contacte possible. La Yasbleidy, aprenenta colombiana, ho va resumir així: “Aprendre un idioma nou és un repte i tenir eines com el Voluntariat per la Llengua ho fa més fàcil”.