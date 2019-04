Creix la participació De les dones en els actes De Setmana Santa

Els actes de Setmana Santa es posen en marxa en diverses localitats amb un element comú: l’obertura a la participació de les dones. A la ciutat de Girona, on aquest vespre el periodista Salvador Garcia-Arbós pronunciarà el pregó inaugural dels actes de Setmana Santa (Aula Magna de la Casa de Cultura, a les 20 h), la junta dels Manaies ha aprovat permetre a les dones desfilar en la processó, tot i que les 16 candidates que ja s’hi han presentat hauran d’esperar que hi hagi vacants. En aquests moments hi ha una llista d’espera de vint persones que són suplents i que tenen prioritat per cobrir vacants fins a arribar a la primera dona. Així, la primera dona manaia que sortiria a desfilar seria la suplent número 21.

El president de la Confraria de Jesús Crucificat - Manaies de Girona, Narcís Reixach, creu que serà l’any vinent, a causa de baixes per edat o per altres raons, quan hi haurà una presència notable de dones en la processó de Setmana Santa a Girona. La decisió de la junta de la Confraria d’acceptar les dones és benvinguda per Reixach: “Sempre hem pensat que érem massa classistes i no pot ser que hi hagi aquest masclisme, i menys en un tema com aquest”, afirma.

La sortida dels Manaies a Girona es farà dimecres vinent, 17 d’abril, a partir de les 19.30 h, des del Castrum de Sant Lluc, per fer la tradicional entrega del penó. A la tornada, se celebrarà l’acte institucional en homenatge al 75è aniversari de les vestes dels Manaies. La processó dels Manaies de Girona és un dels actes de la Setmana Santa que atrauen més visitants, juntament amb la processó del Sant Enterrament, que es farà el Divendres Sant (19 d’abril), amb inici i retorn a la catedral.

També a Banyoles s’ha donat finalment resposta a la llarga reivindicació de les dones de poder desfilar en les processons de Setmana Santa. L’última assemblea del Manípul de Manaies de Banyoles ho va aprovar i diumenge passat ja hi va haver set noies manaies a la Sortida Jove del Manípul, amb participants de menys de 25 anys, que van fer un recorregut pels voltants de l’estany. Les noies tornaran a sortir en la processó de Divendres Sant.

Girona i Banyoles se sumen així a poblacions com Besalú i Blanes, que ja permetien la desfilada de dones com a manaies des de fa anys. A Blanes, la veïna Magda Gascón va ser l’any passat una de les primeres dones que capitanejaven una desfilada de Manaies, i ho va fer al capdavant de la Legió V Macedònica.

Pas enrere a Verges

La tradicional Dansa de la Mort de Verges va deixar de ser l’any passat, per primera vegada en la història, una representació amb participació exclusivament masculina. Dues nenes es van enfundar la malla negra amb el dibuix d’un esquelet i van formar part dels cinc principals personatges de la Dansa de la Mort, tres dels quals sempre són infants i que, fins l’any passat, havien sigut sempre nens.

Segons explica Tono Casabó, membre de l’Associació de la Processó de Verges, les nenes que van participar l’any passat en la Dansa de la Mort no s’han tornat a presentar aquest any per repetir l’experiència i tampoc no ho han fet altres nenes, de manera que el Dijous Sant la Dansa de la Mort tornarà a ser exclusivament masculina.

Per poder participar en aquesta dansa que evoca la mort amb cinc personatges principals que porten símbols com ara una dalla, un rellotge, dos platets de cendra i una bandera negra cal que el cos del candidat o de la candidata càpiga en la petita malla d’esquelet i que es ballin bé els característics passos d’aquesta dansa.