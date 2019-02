Creuament d’acusacions entre els ecologistes i els promotors de Sa Guarda de Cadaqués

Matí d’enfrontaments entre els ecologistes i els promotors de Sa Guarda de Cadaqués. Segons ha denunciat Lluís Castillo de l’Associació Amics de la Natura de Cadaqués, a primera hora “ els promotors han bolcat un cotxe que estava aparcat a l’entrada de les obres amb una màquina amb pala”. L’entitat havia fet una crida a aparcar cotxes per intentar impedir les obres d’urbanització d'aquesta zona, que preveuen aixecar 104 cases i un hotel. Una acusació que han “desmentit” els propietaris dels terrenys, agrupats en la Junta de Compensació de Sa Guarda: “És categòricament fals que nosaltres tinguem res a veure amb els incidents, no hem bolcat cap cotxe. De fet, ni tan sols tenim maquinària als terrenys”, han asegurat, abans d’avisar que “si persisteixen les denúncies per part dels ecologistes contra nosaltres, empendrem accions legals contra ells”.

Els fets s’han produït al vial que dóna accés a la zona on s’estan fent les obres de Sa Guarda de Cadaqués. L’alcalde del municipi, Josep Lloret ha explicat que “no saben” qui ha bolcat el cotxe, i que la policia local ha aixecat una acta per intentar esbrinar què ha passat. “És molt estrany” ha reconegut Lloret.

De fet, la polèmica ha envoltat el projecte urbanístic de Sa Guarda des que es van engegar les obres d’urbanització. L’Associació d’Amics de la Natura de Cadaqués i la plataforma SOS Costa Brava fa temps que lluiten per aturar aquests treballs, perquè diuen que afectarien "15 hectàrees d’un terreny amb alts valors naturals i paisatgístics, que limita amb el Parc Natural del Cap de Creus, i on hi ha entre més d’un centenar d’oliveres, 8 barraques de pastor centenàries, 55 clopers i una antiga mina d’aigua".

Els propietaris dels terrenys tenen tots els permisos per executar el projecte des del 2013, però només tenen llicència d’obres per urbanitzar i acondicionar la zona, i no per edificar. Per tant, la moratòria per construir a la Costa Brava, impulsada per la Generalitat, només afecta a la llicència per construir, però no per urbanitzar.

La Junta de Compensació va criticar, fa dues setmanes, que la moratòria "posava en perill tota l'obra" i van assegurar que van modificar els plans "tot el projecte per fer-lo el màxim de respectuós amb el medi ambient". “Teníem un projecte aprovat per fer 105 cases de 300 m 2, i les vam reduir i redistribuir perquè només ocupessin el 39% de la superfície. A més, hem obert un vial per descongestionar el trànsit del municipi i hem multiplicat per tres les zones verdes previstes: de 15.000 m 2 a més de 50.000 m2 ”, va subratllar el president de la Junta, David Dalmau.