Cribatges intensius a Banyoles i Olot per detectar asimptomàtics

El departament de Salut va engegar ahir a Banyoles i Olot la campanya de cribatges intensius a la regió sanitària de Girona. En aquestes dues poblacions la incidència encara és alta i l’objectiu és detectar el màxim de casos asimptomàtics de persones de més de 16 anys. Salut no s’ha fixat cap topall però ha fet una crida a la població a participar-hi per frenar l’expansió del virus. Els cribatges amb tests antigènics ràpids en aquestes poblacions es faran fins demà divendres -tot i que no descarten allargar-los fins la setmana que ve- i el departament ja es planteja estendre’ls a altres poblacions com Figueres i Palafrugell, també amb una alta incidència.

A Banyoles a hores d’ara l’Rt se situa en 1,02, el risc de rebrot en 704 i la taxa de positius en proves realitzades és de l’11,83%. A Olot, les xifres són lleugerament inferiors, tot i que encara altes. En aquesta població, l’Rt és de 0,77, el risc de rebrot és de 393 i el percentatge de positius és del 7,25%. Figueres i Palafrugell, les altres dues poblacions que també preocupen el departament de Salut per l’alta incidència del covid-19, tenen un risc de rebrot de 390 i de 573, respectivament.

A Banyoles les proves es feien ahir al pavelló de la Draga, avui se’n faran més al pavelló de Can Puig i demà al de la Farga. En el cas d’Olot, el pavelló firal acull els cribatges des d’ahir i fins demà divendres.

Resultat en 15 minuts

La novetat d’aquest tipus de cribatges és que els resultats es poden conèixer en un màxim de 15 minuts. Un cop realitzat el test, els usuaris s’han d’esperar al mateix recinte fins que els comuniquen si són positius -i, per tant, si han de fer quarantena- o bé si són negatius.