Cròniques audiovisuals a foc lent

Antoni Martí i Quim Paredes són cronistes audiovisuals de l’evolució del territori i l’activitat humana. Es consideren artesans de la imatge, capaços d’impulsar projectes cuits a foc lent que els poden durar anys. Coincideixen en mirada i sensibilitat, tot i ser de diferents generacions. Ara fa un any van trobar-se tots dos, càmera en mà, a Fonteta filmant una cuita d’un forn de calç. Cadascú va fer la seva pel·lícula, però van començar a teixir complicitats. “Mirem de transmetre valors, qüestionar-nos quin sentit té la nostra tasca, avui que tothom pot ser productor i editor d’imatges. Ens sentim una mica continuadors de la tasca de cineastes com Tomàs Mallol o Joaquim Puigverd”, explica Paredes.

Els dos cineastes impulsen aquests dies una sèrie de projeccions i diàlegs amb el públic a diferents municipis de les comarques gironines sota el títol Espigoladors d’imatges. “Ens sentim recol·lectors de les restes que queden quan passa la màquina”, adverteix Martí. Ells posen en primer pla el factor humà, la mirada i la dedicació sense presses, i no tant l’última tecnologia o una postproducció espectacular. Antoni Martí afegeix que la cineasta Agnès Varda, autora del celebrat documental sobre els espigoladors, és per a ells un gran referent. “De vegades, ella trobava unes patates petites, o d’altres d’immenses, perquè estaven fora de mida. Nosaltres filmem també el que surt dels estàndards, tot i que el normal és que filmem coses petites, a la nostra mida, i si cal ens hi barallarem dos o tres anys. Les grans productores no ho poden fer, això”.

Encàrrecs en el terreny personal

Quim Paredes puntualitza: “Si no té interès per a nosaltres, ja no ho fem. De vegades, els nostres projectes són experiències de vida. Si jo no hagués filmat determinades coses, la meva vida seria molt diferent”.

Els dos cineastes admeten que, tenint en compte la seva posició moral, “d’alguna manera també és un privilegi poder-se mantenir en aquest món boig de la imatge”. Paredes ho explica així: “Hem assumit una certa responsabilitat a l’hora de recollir les imatges. Hi reflexionem i ens preguntem si ho estem fent bé”. Assegura que no fan coses més comercials o de gran pressupost perquè hi ha gent que les fa millor: “Nosaltres ens movem en el terreny de la memòria i la recuperació històrica”.

Antoni Martí, més veterà, fundador de la productora Video Play a la Bisbal d’Empordà, ha viscut tota aquesta evolució de la tècnica. “En els anys de transició entre el cinema i el vídeo hi ha material de baixa qualitat. Quan vam tenir el so sincrònic en el vídeo va ser un avenç molt important”, recorda.

Bon cinema amateur

Martí ha utilitzat molt material de cinema amateur a les seves produccions: “En el cinema familiar, en Super8 o 16 mil·límetres, hi ha imatges de gran valor històric i autors amb bon ull cinematogràfic”. Video Play organitza entre 20 i 40 projeccions públiques a l’any. Han editat (i distribuït pel seu compte) totes les seves produccions en formats com el Betamax, el VHS o el DVD. Un dels temes que preocupen a Quim Paredes és la manca d’educació audiovisual a les escoles: “Hi ha moltes generacions joves i no tan joves que són molt vulnerables davant el llenguatge televisiu. A les escoles no hi ha hagut mai, ni abans ni ara, una bona educació audiovisual”. És habitual veure Paredes en tota mena d’actes públics de la societat civil. El procés català és un dels seus temes predilectes, però “més centrat en el que ha fet la gent al carrer i no tant en les imatges impactants de la violència, que sovint tapen altres moments igualment emotius i transcendents”. No obstant això, des de l’1 d’Octubre, i fruit de la seva voluntat d’estar en tots els saraus, assegura que ha rebut “patacades per totes bandes”. Paredes ha resumit en peces audiovisuals un any de mobilitzacions.

Divulgar els films “petits”

Antoni Martí va dipositar al centre INSPAI de la Diputació de Girona un disc dur amb tota la seva producció. Però ara mateix el públic no té un accés fàcil ni de bona qualitat a les seves obres ni a les de Paredes. Ells voldrien que el públic pogués descobrir l’obra dels cineastes “petits” igual que pot mirar sèries i pel·lícules a la xarxa. Quim Paredes té un canal de Vimeo, però amb poc material i d’accés restringit. La plataforma Filmin abans li acceptava petites produccions que ara dormen el somni dels justos. Creuen que alguna institució hauria d’assumir aquest paper divulgador.