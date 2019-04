El Cub de la Veritat d’Anonymous for the Voiceless promou el veganisme a Girona

Porten màscara, van vestides de negre i duen ordinadors portàtils. Es posen en formació -com a mínim de quatre persones- i mostren imatges impactants del tracte que reben molts animals en granges i escorxadors. A Girona acostumen a situar-se a la Rambla, a l’altura del pont de Pedra, durant sessions de tres hores que anomenen El Cub de la Veritat i que pretenen conscienciar els vianants de com funciona l’explotació dels animals per a l’ús humà. Fora del cub, animalistes sense màscara parlen amb la gent que s’hi acosta a mirar.

“Hi ha persones que en veure les imatges es posen a plorar. Quan els serveixen un plat de carn o compren una safata en un supermercat no pensen en els animals ni en com se’ls tracta”, diu l’activista Patricia Jiménez. “L’educació i la difusió són aspectes clau. La gent no té ni idea del que els fan als animals. Porcs, xais, vaques, gallines... són morts cruels i gratuïtes d’éssers que senten i pateixen dolor”, remarca Jiménez, convençuda que “sense demanda no hi hauria oferta”. “Sovint ens diuen que si es tanquen els escorxadors molta gent es quedarà sense feina, però quina mena de feina és matar?”, es pregunta.

Abolir l’explotació animal

Anonymous for the Voiceless té actualment un miler de seccions arreu del món. Totes lluiten contra l’especisme, “una forma de discriminació que assumeix la superioritat humana sobre les altres espècies”. El seu objectiu és abolir qualsevol forma d’explotació animal: “Facilitem a tothom que s’hi interessa el coneixement adequat per a la transició al veganisme”, explica Mónica Aguilar. “Menjar animals no és gens sa; i una de les raons és que la majoria reben un tracte lamentable. Els porcs, per exemple, arriben a l’escorxador quan només tenen sis mesos. Tota la seva vida ha sigut una tortura, tancats en gàbies sense poder moure’s, menjant hormones i antibiòtics, i després els porten a matar amuntegats i en estat de xoc”, exposa Aguilar.

“La indústria càrnica és tan poderosa econòmicament que moltes coses no les deixa veure, però tinc fe que la gent canviï”, afegeix l’activista. “Si algú té interès en fer-se vegà l’adrecem a la web de Vegan 22. Allà hi trobarà assessorament de tota mena i s’adonarà que es pot viure perfectament sense menjar carn”. La pàgina planteja el repte de provar l’estil de vida vegà durant 22 dies.