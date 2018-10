Som Cultura vol atraure el turista que defuig les cues

Pensat per als qui defugen les aglomeracions pròpies del pic de l’estiu, el festival Som Cultura ofereix aquest mes de novembre una cinquantena d’activitats per conèixer i gaudir d’algunes de les principals joies del patrimoni cultural de les comarques gironines. Aquesta serà la tercera edició d’un festival nascut per desestacionalitzar el turisme a l’àrea de Girona i la Costa Brava oferint activitats originals i que resultin atractives per a famílies i persones grans.

Aquest any s’ha pensat també en les persones que tenen alguna discapacitat i, per primer cop, a la programació s’han inclòs “activitats inclusives”, com ara una visita guiada al monestir de Sant Pere de Galligants destinada a persones que pateixen Alzheimer i els seus cuidadors, o una visita al jaciment iber d’Ullastret per a persones amb diversitat funcional visual.

A més de l’al·licient de la manca d’aglomeracions, les visites que es proposen durant el novembre en el marc de Som Cutura incorporen formats innovadors per fer-les més atractives. Destaca, per exemple, la proposta anomenada La guerra de l’arròs, que inclou un recorregut pels carrers i palaus de Torroella de Montgrí per conèixer la història del conreu de l’arròs. La visita acaba amb un menú gastronòmic. A Figueres es podrà descobrir la infantesa del pintor Salvador Dalí amb una ruta que coordinen els tres museus de la ciutat.

Entre les visites guiades destaquen la que permet descobrir el glamur dels anys seixanta a Begur o els comerços històrics i emblemàtics de Girona. Amenitzades per una actuació teatral, es faran visites a Vilabertran, al Museu Etnogràfic de Ripoll o al Terracotta Museu de la Bisbal.

La música tindrà també un paper destacat en les activitats del Som Cultura d’aquest any. Entre les propostes que inclouen música, hi ha l’actuació de Lídia Pujol al Monestir de Sant Miquel de Cruïlles, amb visita a aquest temple i tast de productes empordanesos, organitzat per Ítaca, o l’actuació de Les Anxovetes a l’Alfolí de la Sal, a l’Escala, amb una visita al remodelat cementiri mariner de la població.

Per a Jaume Dulsat, vicepresident del Patronat Turisme Costa Brava Girona, a més de desestacionalitzar el turisme a la zona el festival Som Cultura permet posar en valor la riquesa del patrimoni cultural de les comarques gironines, més enllà del turisme de sol i platja.