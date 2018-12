Dagoll Dagom portarà a Girona el musical ‘Maremar’

El musical Maremar, de la companyia Dagoll Dagom, i l’actuació de l’Orquestra Simfònica del Teatre Mariïnski i Valery Gergiev -que en col·laboració amb l’Orfeó Català representarà una de les grans obres de la història de la música clàssica, la cantata Alexander Nevsky, de Prokófiev-, són dues de les propostes més destacades de la programació musical i teatral de l’Auditori i del Teatre Municipal de Girona per al primer semestre del 2019, que es va donar a conèixer ahir. En música clàssica, a l’Auditori, també destaca l’actuació del contratenor Xavier Sabata, que oferirà el conegut cicle Winterreise, de Schubert.

Dins la programació de música moderna, actuaran, entre d’altres, Niña Pastori, que presentarà el seu nou treball Bajo tus alas, i el famós col·lectiu nord-americà Postmodern Jukebox portarà a Girona l’únic concert a Espanya de la seva gira Welcome to the twenties 2.0 tour.

En dramatúrgia, i dins la programació del Teatre Municipal, destaca l’obra Raphaëlle, proposta de teatre documental que combina el treball amb testimonis reals a escena i la investigació periodística, així com El preu, amb Pere Arquillué, Ramon Madaula i Rosa Renom.

En el camp de la lírica, l’Associació Amics de l’Òpera de Sabadell i l’Orquestra Simfònica del Vallès portaran a Girona les produccions Elisir d’amore, de Gaetano Donizetti, i La Bohème, de Giacomo Puccini. Destinat especialment al públic familiar s’ha programat l’obra Safari, de la companyia La Baldufa, que tracta el tema de l’assetjament escolar.