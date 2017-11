Dansa-teatre al Temporada Alta

L’espectacle de dansa-teatre Out of context - For Pina, del coreògraf belga Alain Platel i la companyia Les Ballets C de la B, de Gant, arriba demà i demà passat al Teatre Municipal de Girona dins el Temporada Alta. Un espectacle que, de fet, es representa un cop l’any sempre en una ciutat diferent i que és un homenatge a Pina Bausch. En la roda de premsa de presentació, Platel va indicar que durant l’espectacle passen moltes coses i que “a través del comportament físic i psicològic s’acaba descobrint la història de la humanitat”.

El coreògraf crea un llenguatge de dansa-teatre que inclou espasmes, tics i convulsions. Platel va explicar que Out of context - For Pina és un espectacle especial i que va ser creat sense cap context. “Els cossos dels ballarins eren l’únic mitjà i havien de ser com més purs millor”, va afegir. Per això el títol és tan explícit, no hi havia cap context en el moment de crear l’obra.

Dedicat a Pina Bausch

En aquest context de creació va morir la ballarina i coreògrafa Pina Bausch i van afegir al títol “Per a Pina”, perquè el muntatge, com va indicar Patel, “no és una peça per parlar de la Pina, sinó que hi està dedicada”.

El coreògraf belga va apuntar que l’espectacle és una peça de dansa desenvolupada que arriba finalment a Out of context - For Pina. “No hi havia idees prèvies -va indicar-. No hi havia una demanda de dansa gaire específica ni un context específic, sinó que van crear una funció en la qual els ballarins arriben a la sala, pugen a l’escenari i es despullen de tot el que tenen”.

Platel va explicar que els seus espectacles duren uns dos anys i estan escrits en moments concrets per a un equip específic. “Actuen un o dos anys i no acostumem a conservar el repertori ni canviar l’elenc. Al cap de dos anys la peça desapareix”, va afegir. Per això va considerar que també era especial l’obra, perquè la duració va més enllà dels dos anys. Una petició dels mateixos ballarins: “Els interessava descobrir com envelleixen dins una obra i era una raó per a ells de trobar-se un cop l’any”.

Estrena d’‘Els nens desagraïts’

D’altra banda, el Festival Temporada Alta i la Sala Beckett de Barcelona han presentat l’espectacle Els nens desagraïts, dirigit pel dramaturg gironí Llàtzer Garcia. El muntatge s’estrenarà demà a la sala La Planeta de Girona i a partir de dimecres que ve es podrà veure també a la Sala Beckett.

L’obra explica la història d’una comunitat religiosa que va existir als anys vuitanta a Sant Gregori, els integrants de la qual van abandonar els cercles d’amistats i familiars i van renunciar als plaers per viure en la més estricta pobresa i trobar-se amb Déu. La ficció parteix d’uns fets reals per explicar que tots els individus busquen “alguna cosa”, més enllà de ser una crítica a les creences religioses.