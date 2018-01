David Mauricio s’estrena (dissabte a les 20.30 h) a l’escenari de l’Auditori de Girona per presentar el seu primer treball, Ocells perduts. El pop d’autor de Mauricio s’omple de sonoritats acústiques en un treball en què conviuen la base d’una banda de pop-rock amb els colors més folkies de la mandolina, el violí o el banjo. Sota la producció de Vic Moliner i amb músics com Apel·les Carod, Miquel Biarnés o Santi Careta, David Mauricio ens presenta dotze cançons nascudes de la veritat d’un mateix, de la contradicció i de la convicció, de la petita metamorfosi del dia a dia. Com a prèvia de la publicació de l’àlbum, s’ha carregat la motxilla i la guitarra a l’esquena per fer la gira El camí fa pujada, una ruta de concerts per refugis de l’alta muntanya catalana.