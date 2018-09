Del refugi “dels anglesos” a la Fundació Mona

L’origen de la Fundació Mona es troba a Can Miloca, una casa de Sant Feliu de Buixalleu on van viure Simon i Peggy Templer, un matrimoni anglès que van ser els pioners en la lluita per acabar amb l’explotació il·legal de ximpanzés, micos i altres primats a l’estat espanyol. Van començar als anys setanta i durant 22 anys en van rescatar d’arreu de l’Estat que eren exhibits en platges com a reclam perquè la gent s’hi fes fotos que després compraven. Aleshores era una activitat molt lucrativa per a alguns fotògrafs, que els posseïen o els llogaven als que en tenien. Els animals que rescataven en molts casos arribaven alcoholitzats o drogodependents, com a conseqüència del tracte que rebien. Pagant-s’ho de la seva butxaca i també amb ajudes de donacions particulars, els Templer rescataven els que podien i els acollien a casa seva per recuperar-los i després enviar-los a reserves de Gàmbia i Anglaterra.

Projecte vital

Olga Feliu, aleshores una jove veterinària acabada de llicenciar que va anar a vacunar un dels gossos dels Templer, va trobar a Can Miloca un refugi que li va canviar la vida. “En Simon em va convidar a un te i després em va ensenyar els primats. Vaig començar a ajudar-lo i quan ell va morir el Servei de Duanes em continuava trucant a mi perquè em fes càrrec dels animals que confiscaven”, recorda Feliu. Aleshores va començar a buscar terrenys per continuar la tasca dels Templer i va crear la Fundació Mona.

“A mitjans dels 90 vaig començar a representar l’IPPL a l’estat espanyol (Lliga Internacional per a la Protecció dels Primats, en les seves sigles en anglès) i vaig anar tres mesos al Camerun a un centre de primats. Són coses que la vida m’hi va anar portant”, diu l’ànima fundadora del centre de recuperació de primats, que aquest any ha rebut el premi Ànima del Col·legi d’Advocats de Girona. “Vam començar amb un milió de pessetes que ens va donar l’IPPL i el capital fundacional eren algunes gàbies que encara tenim i uns ordinadors… Dubto que avui es pugui constituir una fundació amb aquest capital”, opina Feliu. “Vam començar de zero i estic molt contenta perquè hem aconseguit formar un equip molt compromès”.

Feliu és la directora de la Fundació Mona i es dedica a coordinar projectes i a buscar finançament per continuar la seva tasca. Les visites, les quotes dels socis, les aportacions de padrins i les donacions són les fonts d’ingressos que els permeten obtenir recursos per tirar endavant. “Si ho veiessin, els Templer estarien encantats amb el que hem aconseguit fer”, conclou.