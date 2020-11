Des del far de Sant Sebastià he dibuixat aquesta vista de Calella de Palafrugell, envoltada de pineda i un cel ben clar. Inaugurat l’any 1857, la llum d’aquest far arriba fins a 32 milles nàutiques. Està situat a 169 metres per sobre del nivell del mar i s’engloba dins el conjunt monumental de Sant Sebastià de la Guarda.

Dibuix i text: Mercè Guiu (UrbanSketchers Girona)