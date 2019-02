Desfilada de Carnavals

PLATJA D’ARO I PALAMÓS són dues de les poblacions de les comarques gironines on es viu el Carnaval amb més intensitat. A Platja d’Aro avui hi haurà un sopar i una presentació de les colles, i diumenge, rumba catalana i cremat. Destaquen també el Dijous Gras (28 de febrer), amb arrossada popular i el pregó dels Reis Carnestoltes, la Gran Rua de Carrosses i Comparses (2 de març) i l’enterrament de la sardina. A Palamós, aquest dissabte es fa el sopar de presentació del Carnestoltes i la Reina del Carnaval. Diumenge, a les 12, hi haurà la Vermutada al passeig de Mar, amb el grup Els Pirats. La Gran Rua serà el 2 de març. A la Bisbal, el Carnaval se celebra amb rua i activitats populars. El 8 de març l’entitat Els Voltors organitza un concert amb Dr. Prats, Buhos i Koers.