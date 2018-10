Desfilades, concursos i activitats solidàries a l'Espai Gironès

La moda torna a ser la gran protagonista a l’Espai Gironès. Del 3 al 13 d’octubre es du a terme una nova edició de moda que acosta als visitants del centre comercial les darreres tendències de la temporada de tardor i hivern. Hi haurà desfilades, concursos, masterclasses de fotografia, premis i activitats solidàries.

Des de dimecres el visitant pot participar en un original concurs que consisteix en endevinar el preu de les sis càpsules de moda de grans dimensions, amb conjunts de roba i complements, que s’han instal·lat al centre comercial simulant sis planetes del sistema solar. Els conjunts de roba i complements seran de les botigues de l’Espai Gironès. Les persones que vulguin participar en aquest concurs han d’escriure en un formulari la seva proposta de preu i després l’han d’introduir en una urna. Els guanyadors es donaran a conèixer el 12 d’octubre i cadascun s’endurà el conjunt de roba i complements que endevini.

Accions solidàries

Com a novetat, en aquesta edició s’han previst accions solidàries que consistiran en fer donacions de roba que ja no s’utilitzi per part dels visitants. S’ha previst un espai a la planta baixa del centre comercial per dipositar la roba que es doni i que després es portarà a Càritas Diocesana de Girona. Les persones que facin una donació de 5 peces de roba podran optar a guanyar un dels diferents premis que hi haurà a l’Espai Solidari.

Càstings i masterclasses de fotografia

El dissabte 6 d’octubre ( de les 17h a les 21h) es duran a terme els càstings per escollir els models que participaran a la desfilada final dels conjunts de roba i complements que es farà el 13 d’octubre ( de les 18h a les 19:30h). Aquell dia també s’hauran d’endevinar el preu de sis nous conjunts de roba i complements que es mostraran amb maniquins vius. Els guanyadors s’enduran un xec regal de 100€ per gastar a l’Espai Gironès. A més, tots els inscrits als càstings podran participar en els concursos previstos i endur-se regals.

D’altra banda, la influencer de Salt Laura Brunet dirigirà dues masterclasses de fotografia per Instagram els dies 5 i 11 d’octubre ( de les 18h a les 19h).

Els preparatius i desenvolupament de la nova edició de la moda a l’Espai Gironès es podràn seguir a través de les xarxes socials del Centre Comercial i del web espaigirones.com