Desmantellen una xarxa de narcotraficants a Girona i Barcelona

Una macrooperació policial ha desmantellat una xarxa de narcotraficants que cultivava marihuana i l’exportava al Regne Unit. L’última fase del cop policial ha tingut lloc a les demarcacions de Barcelona i Girona, amb vuit detinguts i 2.500 plantes comissades. La Policia Nacional i l’Agència Tributària donen per desmantellat el grup en el marc de l’operació Mastí, engegada al mes de febrer i que ha servit per detenir 41 persones i intervenir més de 30.000 plantes.

Segons informa la policia espanyola, aquesta última actuació ha servit per anul·lar la capacitat de producció de la xarxa. Els seus integrants havien repartit plantacions per diferents llocs de la geografia per assegurar la producció en cas que se’n descobrís alguna. Des de l’inici de la investigació s’han localitzat dotze plantacions situades en diverses poblacions.

Habitacions folrades

La xarxa havia instal·lat les plantacions en habitatges unifamiliars i en altres tipus d’immobles on feien les tasques d’assecar i envasar la droga. També tenien pisos de seguretat per als finalment arrestats, que no passaven més de cinc o sis mesos en un mateix lloc i anaven canviant de casa per dificultar la investigació policial. Els detinguts, segons detalla la policia en un comunicat, havien perfeccionat l’activitat delictiva fins al punt que folraven les habitacions on cultivaven la droga amb un material aïllant tèrmic. Això proporcionava una estanquitat completa i evitava que les olors sortissin a l’exterior.