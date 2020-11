A la Devesa, poc és molt

El parc urbà de la Devesa de Girona continua sent centre d’interès. La Revista de Girona publica aquest mes un dossier sobre el parc, que dimarts es va presentar amb un debat virtual. Martí Terès, regidor de Sostenibilitat, va explicar durant aquest acte que era partidari de fer poques activitats al parc per preservar-lo al màxim, però no de blindar-lo absolutament. També creu que és possible que el mercat dels dimarts i els dissabtes acabi trobant una nova ubicació. Aquesta setmana s’ha inaugurat un circuit de cal·listènia, amb aparells per fer exercici a l’aire lliure. També s’hi vol fer un circuit esportiu per córrer o caminar i un boulder d’escalada. A més, aviat s’obrirà un nou pipicà al costat de l’actual i es faran millores d’il·luminació i mobiliari públic. Fa poc es va rebre un informe tècnic per valorar la salut biològica del parc.