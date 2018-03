Dia de l’Esport Femení a Girona

LA SISENA EDICIÓ de la Jornada de l’Esport Femení de Girona, que se celebrarà aquest diumenge a la ciutat, congregarà fins a 21 disciplines esportives en espais com la plaça de Salvador Espriu, la plaça de Calvet i Rubalcaba, la llera del riu Onyar, la plaça de Catalunya i el passeig del General Mendoza. A l’edició d’enguany s’hi incorporen el tenis, la marxa nòrdica i el bàdminton, i es mantenen les activitats paral·leles per arribar a totes les franges d’edat, com l’entrenament d’alta intensitat I (HIT), la masterclass de core, la sessió d’harmonia, la classe de pilates per a esportistes i la intervenció de dansa, que és oberta a tothom. El bàsquet tindrà un paper més destacat aquest any, amb més espai, amb motiu de la Capitalitat del Bàsquet Femení a Girona 2018.