Dies de rues, disfresses i ball

EL CARNAVAL omplirà carrers i places de rues, música i disbauxa. Aquest cap de setmana i el següent se celebraran nombroses activitats en poblacions com Platja d’Aro, on dissabte es farà la Gran Rua de Carrosses i Comparses. Al matí desfilaran 11 colles en modalitat d’exhibició i a la tarda 65 colles en modalitat de concurs. Aquest any el Carnaval de Platja d’Aro estrena un Punt Lila per “facilitar el gaudi d’aquesta festa amb llibertat i seguretat i sense agressions sexistes”. A Palamós es faran activitats fins a la setmana vinent, però dissabte tindrà lloc la Grandiosa Rua, que acabarà amb el lliurament de premis i actuacions musicals a la nit. A la Bisbal dissabte es farà el Carnestoltes Popular, però la festa grossa serà el dia 29, amb la gran Rua de Carnestoltes.