La Diputació de Girona entra a formar part del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols

El futur museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, cada cop més a prop de ser una realitat. El juliol passat l'alcalde de la població, Carles Motas, anunciava que premien l'accelerador per tirar endavant el projecte, amb un cost d'uns 6 MEUR, i que després ja buscarien la complicitat d'altres administracions i mecenes privats per concretar la inversió. Aquest dimecres, la Diputació de Girona ha anunciat que formarà part del projecte i hi aportarà finançament.

El president de la Diputació de Girona, Pere Vila, l'alcalde i la baronessa Thyssen han mantingut una reunió de treball durant la qual també han acordat que la corporació formi part del Patronat que gestionarà el museu. De moment, però, encara no hi ha concreció sobre quina aportació farà cadascun dels implicats. També a l'espera que hi hagi nou Govern i la Generalitat de Catalunya s'hi impliqui, un desig que ja havien expressat els anteriors consellers de Cultura.

Motas manté el calendari anunciat el juliol passat. L'inici d'obres serà el segon semestre del 2019 i tindran un termini d'execució d'un any. Així, mantenen que el nou museu Thyssen pugui obrir portes el 2020. El projecte preveu aixecar un edifici de nova construcció i enllaçar-lo amb la primera planta del monestir de Sant Feliu de Guíxols. També integrarà a l'espai els jardins, adquirits l'any passat per l'ajuntament de Sant Feliu per 740.000 euros. Segons Motas, això voldrà dir que el projecte global acabarà tenint un cost global d'uns 7 MEUR, comptant també la urbanització de l'entorn.

Connectat amb els altres museus

Carmen Cervera ha celebrat que, finalment, el museu Thyssen de Sant Feliu acabi essent una realitat i que serveixi per lluir el fons d'art català dels segles XIX i XX, uns quadres que fins ara té "guardats" i que ha cedit a l'ajuntament de forma gratuïta durant 20 anys. "Són els millors quadres de pintura catalana que hi ha al món", ha ressaltat la baronessa que també ha detallat que a Sant Feliu hi haurà exposicions temporals per a les quals col·laboraran amb els altres museus Thyssen (Madrid, Málaga i Andorra) i també amb altres fons d'art.

A més, la baronessa també creu que l'equipament serà un èxit per a les comarques gironines perquè entrarà en diàleg amb altres apostes culturals tan importants com els museus Dalí.