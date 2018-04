La Diputació, amb el museu Thyssen de Sant Feliu

La construcció del futur museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols comptarà amb una aportació econòmica de la Diputació de Girona, segons va anunciar ahir el president de la institució, Pere Vila. De moment, no s’ha concretat encara l’aportació que farà cada administració o els mecenes privats per assumir els més de 6 milions d’euros necessaris per remodelar el monestir de Sant Feliu i aixecar un edifici de nova construcció per acollir el museu. L’alcalde de Sant Feliu, Carles Motas, va assegurar ahir que es manté el calendari anunciat el juliol passat: que l’any 2019 comencin les obres i que el nou equipament obri les portes el 2020.

El museu exposarà de manera permanent uns 130 quadres que formen part del fons de pintura catalana dels segles XIX i XX de la col·lecció de Carmen Cervera. “Sé que tinc els millors quadres catalans que hi ha al món, i amb molt d’orgull els presentaré a Sant Feliu de Guíxols”, va afirmar ahir la baronessa.

Cervera i el president de la Diputació van reunir-se ahir per abordar la participació econòmica de la institució en la construcció del museu i van acordar que la corporació formi part del patronat que s’encarregarà de la gestió del centre museístic. Els organismes implicats estan a l’espera que es formi nou govern perquè la Generalitat de Catalunya també s’hi involucri, tal com ja havien expressat els anteriors consellers de Cultura.

El projecte preveu aixecar un edifici de nova construcció i enllaçar-lo amb la primera planta del monestir. També integrarà a l’espai els jardins adquirits l’any passat per l’Ajuntament.

Carmen Cervera va explicar que el museu Thyssen de Sant Feliu servirà per lluir el seu fons d’art català, uns quadres que fins ara ha tingut “guardats” i que ha cedit a l’Ajuntament de manera gratuïta durant 20 anys. A Sant Feliu hi haurà exposicions temporals per a les quals es col·laborarà amb els museus Thyssen de Madrid, Màlaga i Andorra. La col·lecció Thyssen compta amb peces com La catedral dels pobres, de Joaquim Mir, i Interior a l’aire lliure, de Ramon Casas. També hi ha quadres de Santiago Rusiñol i Josep Amat, entre d’altres.