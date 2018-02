District 21 a Fira de Girona

DISTRICT 21 és una fira amb un format i un contingut totalment diferent que substitueix la tradicional FiraRebaixa, que l’any passat va arribar a les 25 edicions. Fira de Girona, juntament amb l’Associació de Comerciants Girona Eix Comercial, es va plantejar renovar un producte que necessitava un nou enfocament. El resultat és District 21, que se celebra des d’avui i fins diumenge, pensat com un espai amb una oferta en moda, esport, tendències, gastronomia i música per satisfer tots els públics, així com perquè algunes empreses es donin a conèixer a un ampli segment de públic, més enllà dels descomptes. Fusiona el fet d’anar a comprar amb activitats que el complementin. Per això hi haurà espectacles familiars i concerts com els de Mazoni o Paula Valls, entre d’altres.