Donació de purificadors d’aire per a les escoles del Ripollès

Les llars d’infants, escoles i instituts del Ripollès i de Sant Quirze de Besora, a Osona, tenen totes un purificador portàtil per millorar la qualitat de l’aire i reforçar les mesures contra el covid-19. Els aparells els ha donat de forma solidària l’empresa de ventiladors Sodeca. Aquesta és la primera experiència d’aquest tipus a Catalunya i el departament d’Educació en farà un seguiment.

La ventilació d’espais tancats compartits és una de les claus del protocol per evitar contagis de coronavirus. Amb l’arribada del fred, aquests aparells poden ser uns bons aliats per reduir el temps de ventilació i no incrementar la factura energètica derivada de la pèrdua de calor amb la ventilació.

Entre les escoles que ja disposen del purificador portàtil hi ha els Salesians de Ripoll, que han decidit instal·lar-lo al menjador. Cada dia tenen dos torns per dinar, amb uns 130 alumnes en total, i el menjador és un lloc especialment de risc, ja que els alumnes no porten mascareta. El director d’aquest centre, Arnau Ferrer, explica que el purificador “es pot programar amb una app de mòbil o manualment, i la mateixa màquina t’avisa si els filtres s’han de netejar”. La donació és de només un aparell per escola, i Ferrer veu inviable poder-ne comprar un per a cada aula, ja que aquest model costa prop de 1.000 euros.

En aquest centre, que té 250 alumnes, tot just ara han començat a engegar la calefacció en moments puntuals. Quan les temperatures baixin en ple hivern, preveuen continuar ventilant les aules en diferents moments del dia tal com estableix el protocol. I, en la mesura del possible, mantindran l’activitat docent a l’exterior del centre.

Ventilar en una comarca freda

El director general de Sodeca Group, Josep Font, explica que van decidir fer la donació arran del debat social sobre la ventilació a les escoles. “La nostra és una comarca de muntanya, i ventilar de forma natural amb el fred vam pensar que seria problemàtic”, detalla. La iniciativa ha comptat amb la col·laboració del Consell Comarcal del Ripollès.

La tecnologia que han dissenyat incorpora un sistema patentat que elimina en tres fases bacteris, virus i microorganismes perjudicials per a les persones. També inclou una pantalla digital on es veu el nivell de contaminació de l’espai en cada moment. Com que no fa soroll i consumeix poca energia, recomanen que funcioni durant tot l’horari lectiu.

La demanda de purificadors i aparells de tractament d’aire interior ha permès a Sodeca compensar la caiguda de comandes de sectors com l’hostaleria, molt afectat per la crisi del covid.