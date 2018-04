Eclosió de nous locals al Barri Vell de Girona

Algunes zones a segona línia de les rutes turístiques de Girona, com el carrer Nou del Teatre (el carrer dels torrats, segons una vella cançó de Sopa de Cabra) i els seus voltants, estan atraient noves tipologies de negocis centrats en la cultura i la restauració. Vermuteries, galeries d’art i botigues de mobles de disseny han trobat un espai que els retroalimenta i atraurà en el futur més propostes atractives i diferents. Les ones expansives d’aquests establiments més innovadors s’escampen i en alguns casos arriben també a les zones turístiques per excel·lència, com el carrer de la Força, encara dominat per les botiguetes de records. L’anunci de reforma de l’antic Cinema Truffaut, al capdamunt del carrer Nou del Teatre, contribuirà a dinamitzar encara més la zona.

Un galerista agosarat

El galerista Richard Vanderaa, al carrer Auriga, està content d’haver optat per Girona, on va obrir local a primers d’any. Era conscient que no podia aspirar a pagar els preus exorbitants de les zones cèntriques de Barcelona quan va deixar el seu espai expositiu de Sant Feliu de Guíxols. Està situat en una mena de segona línia de les rutes turístiques del Barri Vell i un 90% dels seus clients són veïns de Girona. “Tampoc m’interessava que la galeria s’omplís de colles de turistes menjant gelats”, adverteix irònicament. Vanderaa nota que la zona “s’està movent” i que l’anunciada reforma del Cinema Modern com a espai de creació artística (actual seu del Cinema Truffaut, de gestió municipal) pot contribuir a generar un pol cultural interessant que acabi beneficiant a tothom. “Una part dels meus visitants són espectadors del Truffaut, que descobreixen la meva galeria quan van al cinema o en tornen”. El galerista holandès té l’objectiu de recuperar pintors històrics catalans combinant-ho amb col·lectives de noms reputats. Ara mateix pengen al seu espai obres de Frederic Amat, R.B. Kitaj, Antoni Miralda, Leonci Quera, Arranz-Bravo i Modest Cuixart, entre d’altres.

Entre els establiments de la zona corre la brama que un altre galerista ja busca local a la zona, una possibilitat que no preocupa gens a Vanderaa. “Crec que com més galeries hi hagi millor. De fet, abans de la crisi a Girona hi havia desenes de galeries privades i ara pràcticament no en quedava cap”.

Al carrer Nou del Teatre també s’ha consolidat Tocat pel Vent, un estudi-botiga dedicat a la creació i restauració de mobles vintage i a la realització de projectes de decoració a mida. Tenen un dels espais més grans de la zona, on comercialitzen creacions elaborades al seu taller de Camallera. El seu nom juga amb la inspiració empordanesa de la tramuntana. Entre els vells pioners de la zona cal esmentar el restaurant i sala d’art La Penyora, comandat pel xef Lluís Llamas i Consol Ribas. Ja són uns clàssics, instal·lats al cor del Barri Vell el 1979, i continuen amb la mateixa empenta.

La recuperació del vermut

A la plaça de Bell-lloc, amb poques setmanes de diferència s’hi han obert dues vermuteries. La primera, El Cercle, la regenta Toti Pigem, propietari del restaurant Els Jardins de la Mercè, i que durant 19 anys va portar el local El Cercle del carrer Ciutadans. “Vaig posar el mateix nom una mica per nostàlgia i em trobo que una part dels clients ja ho eren d’El Cercle d’abans. Només que ara, en comptes de sortir de nit, venen a fer el vermut amb la família”, diu Pigem. En la seva opinió, aquesta part del Barri Vell serà més per als gironins, perquè la resta és molt majoritàriament per a estrangers i forasters. “Però també hi han vingut força estrangers. Estem molt contents, el local té molta acceptació”. El Cercle nou ofereix tapes casolanes fetes amb productes de proximitat i més de vint vermuts diferents.

També té una bona carta de vermuts i tapes, a més de servir sopars, La Malabarista, l’altra vermuteria que hi ha a la plaça Bell-lloc. Muntada per quatre amics d’àmbits ben diferents -un periodista, un gestor, un metge i un arquitecte-, va obrir fa un mes amb la voluntat de difondre el vermut a la ciutat i ser un espai de trobada i cultura al Barri Vell. La relació entre els dos locals és bona i volen fer coses plegats. “Amb ells, amb altres locals de la plaça com el restaurant La Cúrcuma i, encara més important, amb el vistiplau dels veïns. Coses tranquil·les, com concerts els divendres al vespre i els diumenges al migdia”, explica Pigem.

Ciclistes emprenedors

Tot i la identificació política i administrativa de la paraula federal, amb més reminiscències empordaneses que no gironines, el Federal Cafè de Girona adopta el nom d’una petita localitat australiana, a Binna Burra, al nord de Nova Gal·les del Sud, segons expliquen els seus fundadors a la web. Està situat al número 9 del carrer de la Força i va obrir fa un any i mig, per Fires del 2016. Els propietaris són el ciclista professional australià Rory Sutherland, i el nord-americà Charles Harris-Inman, tots dos establerts a Girona, ciutat on van arribar per atzars diversos, i han format una petita cadena, amb cinc franquícies més obertes entre Barcelona, València i Madrid. L’oferta del local és, bàsicament, la unió de les cuines catalana i australiana -o anglosaxona- amb plats asiàtics i d’altres cuines del món, amb especialitats com l’hamburguesa de cangur. Incorpora conceptes innovadors com la barra oberta, i es basa en l’elaboració dels plats amb ingredients ecològics. “Ens funciona molt bé, des del començament. La veritat és que al principi no pensàvem que ens aniria tan bé tan ràpidament”, diu la Rita, l’encarregada del local.

També el ciclista professional Christian Meier i la seva dona, l’Amber, van obrir al març del 2015 un local diferent al carrer de la Llebre, La Fàbrica, que destaca per la qualitat dels cafès. És el punt de trobada del gran nombre d’esportistes estrangers de la ciutat i de la comunitat anglosaxona. Més endavant, la parella ha continuat l’expansió a Girona amb Expresso Mafia, a la Cort Reial, una torrefactoria i espai de venda i degustació de cafè, i The Service Course, al carrer del Nord, un espai especialitzat a oferir serveis diversos als ciclistes: guia, allotjament, alimentació, suport mecànic i lloguer de bicis.

Experiències gastronòmiques

Al carrer Bonaventura Carreras i Peralta hi ha Local Market, una aula gastronòmica que ofereix cursos, tallers i tastos, i organitza esdeveniments privats com ara celebracions, reunions d’empresa i servei d’àpats a domicili elaborats amb productes de proximitat. “Oferim experiències enogastronòmiques per recordar. Per exemple, ara farem una sortida per fer un brunch i ioga al castell de Sant Miquel, i després un taller de bellesa i còctels, només per a dones. És a dir, no són només tallers o cursos de cuina”, explica Mariona Falcó, una de les dues sòcies d’aquest establiment, que va obrir fa menys d’un any.