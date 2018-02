Editen un disc per ajudar els afectats per l’esclafit

La plataforma d’art digital sonor Störung ha editat un disc en format de descàrrega online amb peces inèdites d’artistes d’arreu del món per recaptar fons per als afectats pel tornado de l’Alt Empordà del 7 de gener. L’entitat preveu donar els ingressos generals de la venda a Cistella i Terrades, les dues poblacions que van patir més danys, i així ajudar a la reconstrucció de les zones rurals amb més desperfectes. Molt especialment volen ajudar els particulars que han patit danys i que no compten amb assegurances que els cobreixin. El projecte porta el nom de Rebuilding l’Alt Empordà, i el director de la plataforma, Àlex Gámez, ha explicat que l’entitat està “íntimament” vinculada a la zona afectada perquè “molts projectes que posteriorment han vist la llum dins i fora de la plataforma s’han forjat en aquest indret”.

Els tres municipis afectats pel tornado -Cistella, Terrades i Navata- van partir danys per valor d’uns 3,5 milions d’euros. El més perjudicat va ser Cistella, que calcula que les tasques de reconstrucció superaran els 2,7 milions. La Diputació de Girona ja ha anunciat línies d’ajut per refer edificis i espais públics però els particulars, que són els més afectats, hauran de gestionar-ho a través de les asseguradores i, en molts casos, no en tenen.

Amb l’objectiu de donar-los un cop de mà, la plataforma Störung va decidir tirar endavant aquest projecte. Gámez ha explicat que estan molt vinculats a la zona, on han gravat alguns dels enregistraments sonors que editen. Per això es van posar en contacte amb artistes d’arreu del món amb els quals treballen habitualment i una vintena s’han avingut a participar-hi de manera altruista.

Entre els artistes que participen en la iniciativa solidària hi ha Akamoi, Alina Kalancea, Asférico, Asmus Tietchens, Barbara Ellison, Elufo, Enrico Coniglio, Federico Monti, Francisco López, Frank Bretschneider, Giuseppe Ielasi, Mathias Delplanque, Mise_en_Scene, Pink Twins, SaffronKeira, Sebastien Roux, Scanner, Strotter Inst., Yui Onodera i Zimoun. En total, són una vintena de temes que es poden adquirir a un preu de 12 euros, a raó d’un euro per cançó, a través de la web Storung.com. Els diners que recullin els donaran a Cistella i Terrades.